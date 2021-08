¡Drama en Televisa! Galilea Montijo manda recadito a Laura Bozzo: "Que dé la cara la desgraciada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora de Televisa Galilea Montijo aprovechó las cámaras y micrófonos del programa Hoy para enviar un tajante mensaje a su colega Laura Bozzo, con quien hasta hace poco mantenía un pleito y ni siquiera se dirigían la palabra.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, y la 'Señorita Laura' estuvieron varios años enfrascadas en una disputa mediática, sin embargo, hace unos meses la peruana se integró al matutino como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy y aquí se dio su reconciliación.

Incluso, la titular de los polémicos talks shows Laura de todos y Laura sin censura fue una de las invitadas especiales al aniversario 10 de la boda de Galilea y Fernando Reina Iglesias.

Este jueves 26 de agosto la conductora y actriz tapatía contó que está muy preocupada por el paradero de Bozzo, quien tiene semanas sin contestar el teléfono y sin aparecer públicamente luego de que se ventilara que era buscada por el adeudo fiscal de más de 12 millones de pesos que tiene en el SAT.

Cuando Gali se enteró que la originaria de Perú estaba vendiendo sus bolsas y objetos personales para conseguir dinero para saldar la deuda y librar la cárcel, le envió un tajante mensaje.

¡Mija, háblame! el relojito que te vi el otro día, háblame, no en serio yo hago una vaquita (un ahorro)", dijo.

'La Montijo' aseguró que está dispuesta en extenderle la mano a Laura ante esta delicada y difícil situación que vive y añadió: "Lo que pasa es que te voy a decir algo, no me sobra para ayudar a todo mundo, pero no me contesta el teléfono para saber qué onda".

Acto seguido, Galilea se retractó y dijo que ella quería ofrecerle ayuda "no dinero" como prestarle un lugar para que guarde sus pertenencias, u otras cosas. Sin embargo, el público de Televisa ya se le había ido encima a la conductora y no han dejado de criticarla.

Qué pudiente la Galilea, que apoye a gente de su país".

Mejor que dé la cara ¿dónde está la desgraciada?".

Gali, mejor ayuda a la gente que sí lo necesita".

