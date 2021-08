¡Drástica medida! Hija de actor de Televisa da fuerte noticia en TV Azteca; está preso por abuso

Ciudad de México.- Mientras que el actor de Televisa Héctor 'N' sigue en prisión recopilando pruebas para defender su inocencia tras ser acusado de presunto abuso sexual contra su propia hija Alexa Parra, su hija mayor Daniela Parra hace hasta lo imposible para apoyarlo.

La joven, quien no abandona al actor pese a todas las complicaciones que ha sufrido tras su detención el pasado 15 de junio, decidió retomar el negocio de tamales que había iniciado con su padre durante la pandemia, meses antes de que la denuncia de su hermana les cambiara la vida por completo.

Daniela sigue firme y con toda la intención de apoyar a su padre Héctor 'N' ya que desde el pasado 14 de agosto regresó con sus 'Tamalitos chidos', cuyas ventas podrán cubrir algunos gastos del proceso legal que enfrenta su progenitor.

En el programa Ventaneando de TV Azteca, mostraron los esfuerzos de Daniela para hacerse de recursos y ayudarle a su padre a superar la prisión preventiva en la que se encuentra.

Hablando de la cárcel donde está preso su padre, dijo: "Es un lugar muy caro, lo llaman el hotel más caro de México y en efecto, todo cuesta. Tengo que llevarle despensa y llevarle dinero para que él esté lo mejor posible además de pagar peritajes... es muchísimo dinero pero gracias a Dios nos ha ido increíble, el apoyo de la gente es fundamental", agregó.

Incluso, contó que un día llegó a la desesperación y decidió contactar a su hermana, a quien asegura no le tiene ningún rencor, pues ya en el pasado ha comentado que cree que la madre de Alexa, Ginny Hoffman, la manipula para que esté en contra de su padre.

Me tiene bloqueada de todos lados y quiero decirle que no soy su enemiga, yo estoy para ayudarla y ayudar a mi papá. Le mandé mensaje de la cuenta de mi novio y no recibí respuesta. Cada vez que intento contactarla me sigue bloqueando y alejando".