FOTO: Tras revelar terrible enfermedad, actriz de 'El Señor de los Cielos' aparece ¿desfigurada?

Ciudad de México.- El pasado mes de septiembre del 2020, Thalí García actriz de la exitosa serie El Señor de los Cielos compartió un terrible suceso en su vida.

La famosa reveló que padece la enfermedad de Hashimoto, que es un trastorno autoinmunitario en el que la persona tiende a subir de peso de una manera muy drástica.

Al poco tiempo, la estrella reapareció con seis kilos arriba de su peso y su nueva apariencia la motivó a enviar un fuerte mensaje a sus seguidores de redes sociales.

Sin embargo, a menos de un año de haber anunciado su realidad, la histrión de 31 años de edad se dejó ver hace unas horas en su cuenta de Instagram luciendo tremendo cuerpazo tras recuperar su figura por padecer esta enfermedad que ataca directamente a la glándula tiroidea.

¡Qué bonito se siente cumplir metas! 58 kilos de mucho músculo, mucho enfoque, mucha disciplina, buenos hábitos y muchas horas de ejercicio y desmañadas, todo ha valido la pena y voy por más. Por fin me siento saludable y fuerte, por fin me reconozco frente al espejo y me aplaudo tanta constancia", expresó Thalí.