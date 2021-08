¿La humilló? Irina Baeva manda recadito y revela si Geraldine Bazán arruinó su boda con Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace un par de semanas surgió el rumor de que Geraldine Bazán no quería que se anulara su matrimonio por la iglesia con Gabriel Soto para así evitar que el galán de Televisa contrajera nupcias con su prometida Irina Baeva.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En su más reciente encuentro con los medios de comunicación, los futuros esposos revelaron que ya se están acostumbrando a los escándalos y la actriz rusa mandó un tajante mensaje sobre la polémica con Bazán.

Ya estamos medio acostumbrados, es parte dé, y bueno, pues así es, y desgraciadamente hay muchos medios amarillistas que les gusta nada más inventar chisme, chisme y chisme, pero bueno, finalmente sabemos que es parte de ser figura pública y mira, mientras estemos bien nosotros, mientras tengamos salud, mientras estén mis hijas, mientras haya trabajo, todo lo demás, ahora sí que hablen Sancho, señal que vamos cabalgando", comentó el actor de telenovelas como Te acuerdas de mí, Sacrilegio, entre otras.

El canal de YouTube Chacaleo aseguró hace algunas semanas que la artista mexicana de 38 años envió una carta hasta el Vaticano para pedir que su matrimonio con Soto no quedara anulado y así evitaría que él e Irina se casaran por la iglesia.

Además de que la propia exesposa de Gabriel ya lo desmintió, ahora es la rusa quien asegura que esto es un chisme mal intencionado y este mensaje envió a la prensa ¿será que ya se lleva mejor con Geraldine Bazán?.

Prefiero no decir absolutamente nada porque es tan absurdo, es tan fuera de lugar que la verdad es que no tengo ninguna necesidad, ni ningún interés, ni ganas tampoco de estar como comentando y dándole más carnita a un chisme que no tiene nada que ver con la realidad, de verdad, o sea, la persona que lo haya sacado haga su investigación bien, no sé quién fue, entonces no, ningún comentario al respecto porque no tiene nada qué ver con la realidad".

Asimismo, los reporteros cuestionaron al galán de Televisa sobre la demanda que mantienen en contra de Laura Bozzo y aseguró que por recomendación de su defensa, él no podía mencionar nada.

"Mi caso con ella es distintamente distinto al que ella está enfrentando ahorita, y como son temas legales mi abogado me dijo que no puedo no hablar, no comentar nada, tenemos la audiencia el día 20 de septiembre".

Fuente: Sale el Sol