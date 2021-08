¡La traicionó! Integrante de 'Hoy' confiesa que un conductor la corrió de Televisa y lo exhibe en vivo

Ciudad de México.- Una querida integrante del programa Hoy confesó al aire en Televisa que fue despedida de un programa de la noche a la mañana por un famoso conductor y por una indignante razón.

La conductora de Televisa, Mariana Echeverría, quien lleva más de 16 años trabajando en la empresa en programas como Se Vale y Me Caigo de Risa y ahora es madrina en reality del matutino Hoy, Los Chiquillos de Hoy, hizo tremenda confesión en vivo.

Y esque en el programa de Unicable Faisy Nights, el cual conduce junto a Faisy, confesó que fue despedida hace algunos años porque al conductor no le gustaba que "le robara cuadro".

Durante una dinámica junto a la comediante argentina Bárbara Torres, la conductora perdió la primera ronda y tuvo que hacer una confesión sobre su vida privada.

Confiesa algún secreto de tu carrera", le dijo Faisy, a lo que sin titubear, Mariana contestó:

Que Raúl Magaña me corrió de 'Se Vale' porque creo que no me quería tanto... porque creo que le robaba mucho cuadro", dijo.