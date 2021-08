Muy amorosa, Aislinn Derbez dedica emotivas FOTOS a un hombre especial: "La pasamos bomba"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No queda la menor duda de que si alguien lleva una buena relación con el actor Eugenio Derbez es su hija Aislinn Derbez.

Eso queda demostrado frecuentemente en diversos medios al ver los constantes encuentros entre el padre y su primogénita, la hermana mayor de Aitana, Vadhir y José Eduardo Derbez.

Esta semana, el histrión mexicano disfrutó de un amoroso viaje junto a su hija en Nueva York, donde se encontraba para asistir como invitado al famoso programa de Jimmy Fallon.

Sin embargo, aunque Ais y Euegnio ya se habían dejado ver en acción durante unas vacaciones, en la primera y segunda temporada del reality familiar De Viaje con los Derbez, nunca habían realizado una escapada entre ellos dos solos.

La exesposa de Mauricio Ochmann recordó su infancia junto al también productor y compartió un álbum con las imágenes más especiales de su paso por la Gran Manzana con un emotivo mensaje.

Amo estar con @ederbez Hace 15 años llegábamos juntos a NYC a que él cumpliera uno de sus más grandes sueños que era actuar en Broadway, mientras que yo no tenía idea que quería hacer con mi vida. (terminé estudiando artes visuales ahí y fue de las mejores etapas de mi vida). Hace aaaños que no viajábamos solos y qué mejor que esta ciudad que nos trae tantos recuerdos… la pasamos bomba y nos desvelamos diario porque no nos para la boca. Estoy tan orgullosa de ti aunque estuviste todo el día angustiadísimo porque salías en @fallontonight. Te amo pa".

El post no solo fue admirado por sus miles de seguidores, sino también por el patriarca de los Derbez quien no dudó en responder en la sección de comentarios: "¡Ya me hiciste llorar! Gracias a ti por acompañarme a otra aventura más. ¡Te amo hija!".