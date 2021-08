Thalía celebra sus 50 años con espectacular 'outfit' y Tommy Mottola la exhibe en polémico VIDEO

Nueva York, Estados Unidos.- Este jueves 26 de julio todo el mundo del espectáculo se encuentra de fiesta debido a que la cantante y actriz Thalía está celebrando su cumpleaños 50 y ha dejado en shock a sus fans debido a que luce más espectacular que nunca.

La bellísima exintérprete de novelas de Televisa como Quinceañera aprovechó sus redes sociales para presumir su sesión de fotos de cumpleaños y ha causado toda una sensación debido a que nadie cree que de verdad esté llegando al quinto piso.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también cantante de éxitos como Amor a la mexicana publicó unas instantáneas en las que aparece posando junto a la alberca mientras luce un mono amarillo con blusa rosa, lentes de sol, el cabello sujeto en un chongo y sandalias de tacón amarillas. Además deja ver varios obsequios de exclusivas marcas como Dolce&Gabbana.

¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida 'sin-cuenta' de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman", escribió la bellísima Thalía.