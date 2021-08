¡Traición! Actor de Televisa abusó de su sobrina de 8 años; la madre da grave noticia en TV Azteca

Ciudad de México.- Traición de parte de su propia familia es lo que habría recibido la madre de Frida, sobrina nieta de un famoso actor de Televisa, quien fue denunciado hace tres años por presunto abuso sexual contra la menor; sin embargo, hasta ahora no reciben justicia e informan sobre una terrible noticia.

El agresor de la menor es señalado como el actor Héctor Holten, conocido por sus proyectos El Chapo, Señorita Pólvora y telenovelas como Como tú no hay dos e Imperio de Mentiras.

En julio, su sobrina Alejandra Del Valle Holten destapó que presuntamente le hizo tocamientos indebidos a su hija actualmente de 15 años, desde que tenía 8 años.

Alejandra explicó en exclusiva para Venga la Alegría de TV Azteca que su hija le confesó los abusos que sufrió por parte del histrión en 2017 y ellas denunciaron formalmente en 2018, sin embargo, un cambio en el código penal hecho en 2019 hizo que hasta ahora él continúe en libertad.

Hace unos días, la propia víctima rompió el silencio ante las cámaras del matutino y entre lágrimas se dijo aterrada de que no se hiciera justicia luego del infierno que vivió:

Siempre que ocurría, él pensaba que yo estaba dormida y que no era consciente de lo que estaba pasando, me sentía mal y me pesaba mucho y decidí contárselo a mi mamá (...) tengo temor a que no se haga justicia, temor a que todo lo que ha pasado no llegue a nada".