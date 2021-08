Tras la dolorosa pérdida del bebé de su prometida, Julio Alegría publica emotivo mensaje

Ciudad de México.- El actor Julio Alegría, mediante una publicación en sus redes sociales dedicó un emotivo mensaje a su prometida Andrea Rodríguez, quien lamentablemente perdió a su bebé.

En su texto el también comediante dijo que ahora tendrá un ángel que lo cuida desde el cielo, al afirmar que su hijo llevaría el nombre de Alejandro.

Mi amor hermosa, quiero agradecer a Dios por cruzarte en mi camino, me caíste del cielo, viniste a transformar mi vida. Me has hecho sentir el hombre más afortunado del mundo por tenerte a mi lado, te admiro tanto por bella, inteligente, trabajadora y mil gracias por ser la madre de mi amado Ales que desde el cielo nos llena de fuerza, luz y amo", escribió.