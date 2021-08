Tras ser dado por muerto, actriz de 'El Señor de los Cielos' exhibe íntimo secreto de Rafael Amaya

Ciudad de México.- Luego de que el pasado fin de semana empezara a circular en redes sociales la supuesta muerte del actor Rafael Amaya tras regresar a la televisión (lo cual fue desmentido), ahora una actriz de El Señor de los Cielos revela tremendo secreto del sonorense.

Se trata de la actriz peruana Verónica Montes, quien fue pareja en la pantalla chica de Amaya, pues ambos participaron en la exitosa narcoserie de Telemundo, donde el actor interpretó a 'Aurelio Casillas' y ella a 'La Condesa'.

Montes y Amaya fueron una de las parejas más reconocidas durante su participación en la serie, relación que parece haber traspasado la pantalla y ahora están disfrutando en la vida real.

A pesar de que los actores son reservados en torno a su vida personal, la actriz que ahora forma parte del reality de Telemundo La Casa de los Famosos, confesó que tiene una estrecha relación con Amaya en estos momentos.

Mientras platicaba entre susurros con Kimberly Flores, Montes reveló que el actor le dijo que estaría pendiente de ella todo el día, hecho que le halagó, además de hacer otra íntima confesión.

Rafael Amaya... él me va a ver 24 horas. Me dijo: 'Yo te voy a ver 24 horas'", le dijo Verónica a Kimberly para después confesar que el actor provoca en ellos sentimientos nunca antes explorados.

"En el mundo nunca he sido celosa, solo con él", afirmó la peruana de 31 años sobre el guapo mexicano de 44, dejando entrever que entre ambos podría existir más que una relación de amistad.

Que ni venga, o sea, de visita ni nada y yo siento que sí, lo van a (traer) para jod.... Él me dijo que venía y me sacaba, pero no sabe ni dónde está", dijo haciendo referencia a que 'temía' que Rafael llegara de sorpresa al reality.