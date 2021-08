¿Adiós boda? Irina Baeva reacciona a supuesta infidelidad de Gabriel Soto: "No le vería sentido"

Ciudad de México.- La relación de Irina Baeva y Gabriel Soto cada día recibe más comentarios acerca de la supuesta manera en la que inició su romance.

Como es bien sabido, la pareja se encuentra a punto de casarse y este compromiso surgió luego de la repentina separación entre el actor y Geraldine Bazán, lo que llevó a concluir que se habría tratado de alguna infidelidad.

Recientemente, la famosa actriz rusa estuvo contestando diversas preguntas que le hacían sus seguidores de redes sociales, entre las que destacó una que cuestionaba si existía alguna inseguridad o temor de que Gabriel le fuera infiel.

No, no me da miedo. Confío plenamente en él. Para mí, cada relación se basa en confianza, y si no la hubiera no le vería sentido a seguir", respondió tajante Irina.