Exactor de TV Azteca acusado de golpear a su ex, una actriz de Televisa, rompe el silencio

Ciudad de México.- Tras una serie de comentarios en los que la actriz Gaby Platas puso en evidencia que durante nueve años de matrimonio con Paco de la O hubo infidelidad y violencia, es el actor quien rompe el silencio y revela su versión.

El famoso, quien hace tiempo se negó a dar su opinión al respecto, finalmente decidió hablar argumentando que se encuentra alejado del medio artístico.

De la O mencionó que su expareja hizo comentarios muy fuera de contexto y que realmente le causaron una gran sorpresa, sin embargo, prefiere no ahondar sobre ello.

No me gustaría ahondar, en mi relación con ustedes nunca he supuesto mis relaciones, ni mi intimidad", dijo.

Mencionó también, que las acusaciones están fuera de contexto, que esa historia es parte del pasado y no vale la pena revivirlo, "Acuérdense que todo es una interpretación de lo que tú ves, para mi la relación con Gabriela acabó hace cuatro años", expresó.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, fue donde Gaby mencionó la supuesta violencia y comentó, "Él no me merece nada, creo que para mí como mujer fue importante terminar una relación con tantas cosas tan negativas y que de repente uno se acostumbra y no te das cuenta que vives en entornos violentos, de infidelidad, de drogas y de repente te acostumbras".

Sobre esto, Paco de la O había decidido guardar silencio, sin embargo ahora comentó, "Yo estoy bien, yo estoy en una línea, estoy abrazando la ética, considero que es lo único que te da libertad, disfrutando el amor, lo demás ya no es algo que me compete", dijo.

"La intimidad me parece un gran tesoro, en la intimidad suceden muchas cosas, en mucho sentido, que hay que atesorar y respetar", mencionó, Paco de la O en entrevista con 'Sale el Sol'.

Además, mandó buenos deseos a la actriz, Gaby Platas, "Yo creo que uno tiene que asumir amorosamente, que uno es el resultado de todas sus relaciones y tenernos respeto, siempre voy a mandar bendiciones para Gabriela, porque con ella hubo muchas cosas hermosas", finalizó.

El actor también aseguró estar en contra total de la violencia, además mencionó su interés por colaborar a favor de la industria del entretenimiento, por lo que anunció que dará presentaciones al aire libre, y describió que está muy enamorado, por lo que no descarta la posibilidad de casarse de nuevo.

