¡Lo perdió todo! Actor de Televisa se hundió en drogas, acabó en la cárcel y lo dejó su esposa

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Pepe Magaña, quien interpretó al famoso personaje de 'Profesor Villafuerte' en ¡Cachún Cachún Ra Ra! en los 80's, contó cómo ha sido ser padre soltero luego de estar en la cárcel y perderlo todo.

El comediante cayó en el mundo de las "drogas y tentaciones" al verse sobrepasado por la fama y terminó preso, pues sufrió un duro tropiezo que lo llevó a estar en prisión por tres años.

Además, ha luchado contra una difícil enfermedad hereditaria desde 1974 para la cual no hay cura, distrofia muscular progresiva.

En entrevista para TVNotas, el actor contó cómo es ser padre soltero de su hija Ana Paula de 23 años, por quien ha luchado mucho por sacarla adelante.

Incluso, al verse sin ingresos y sin empleo durante la pandemia, el comediante puso un negocio de marquesitas yucatecas. Magaña contó que además de cocinar y limpiar su puesto, también salía a las calles a realizar entregas a domicilio en bicicleta.

Magaña contó que el crió solo a su única hija, pues tuvo una tormentosa separación de la madre hace 15 años, pues asegura que ella los abandonó además de que intentó meterlo a la cárcel.

Ella se enamoró de otro, se desobligó y abandonó a mi hija, afortunadamente yo me quedé con mi niña y todos estos años me he dedicado a cuidarla y protegerla. Ahora, Ana Paula es una jovencita de 23 años, es educada, productiva, tenemos dos negocios y escribimos teatro juntos", contó.