Actriz de Televisa le lanza fuerte 'insulto' a querido conductor de 'Hoy' en VIDEO: "Perro"

Ciudad de México.- A solo unas semanas de confirmar su romance, una famosa actriz de Televisa le jugó una pesada broma a su novio, un conocido conductor de Hoy, y publicó un video en el que aparece lanzándole un fuerte insulto.

La guapísima artista colombiana Margarita Vega dejó ver cómo es su relación sentimental con el querido Raúl 'El Negro' Araiza y mostró que ambos son de lo más divertidos y graciosos.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? de Las Estrellas mostró un divertido TikTok que grabó cuando estaba con el hijo de Norma Herrera.

Resulta que Mara se comenzó a grabar mientras una voz le dice: "Dale un beso a tu perro y espera su reacción". Ella de inmediato besa a Raúl en la mejilla y se echa a reír, mientras que él hace cara de sorprendido y de inmediato le lame la boca, dejando ver que no le molestó el insulto de su pareja.

Hace unos días, Vega brindó una entrevista a la revista TVNotas y exhibió sin pena los 'dotes' de Araiza. La originaria de Colombia no se pudo contener y confesó que el también actor de La Desalmada hace un gran trabajo en la cama y por eso, ella está encantada.

Me gustaba físicamente, pero además es un caballero, atento, educado, formal. Raúl me encanta, me fascina todo de él, es un hombre maravilloso; me gustan sus ojos, su sonrisa, su buen humor y como hombre me fascina cómo me despeina la cotorra... ¡es maravilloso y espectacular!".