¡Golpe a TV Azteca! Tras dejar el Ajusco, polémica actriz reaparece en nueva serie de Televisa

Ciudad de México.- En buenos términos, Bárbara de Regil se despidió recientemente de TV Azteca para probar nueva suerte en la cadena Telemundo con su participación en la telenovela Parientes a la fuerza.

Sin embargo, hace unos días, la actriz fue captada en Televisa donde acudió como invitada a la famosa serie de comedia llamada 40 y 20.

Con una divertida fotografía compartida por parte del elenco en redes sociales, se confirmaría la participación de la también influencer junto a Jorge 'Burro' Van Rankin y Roberto Palazuelos.

Es gratificante que me hayan tomado en cuenta para trabajar en esta exitosa serie de comedia de humor. Además, como no tengo exclusividad con nadie... soy una actriz libre donde me inviten, ahí trabajo", comentó de Regil.

Esta nueva temporada, que está por finalizar, es la continuación de la sexta, en donde el personaje de 'Toña' (Michelle Rodríguez) decide no casarse con 'El Brayan' (Armando Hernández), pues en pleno día de la boda le descubre misteriosos mensajes de texto de otra mujer, quien resultará ser Bárbara de Regil.

