Luisito Comunica vive otra insólita experiencia en un aeropuerto extranjero

Caracas, Venezuela.- El destino turístico que Luisito Comunica eligió en esta ocasión fue Venezuela, donde se topó con un hecho insólito en el aeropuerto de Caracas, donde pretendía surtirse de souvenirs.

A través de Instagram, el influencer compartió imágenes del inmueble desolado. En su camino hacia abordar el avión de regreso a México, 'El Pillo' le contó a sus seguidores que el lugar estaba solo por completo.

Como evidencia, grabó distintos ángulos del lugar, cuyos negocios tenían las puertas cerradas y las cortinas abajo. Además, habían apenas cuatro personas en los asientos o caminando por la zona.

Luisito explicó que se debía a "la semana radical" instaurada en el país, que consiste en interrumpir todas las actividades económicas durante siete días, mientras que la semana que le prosigue es considerada "flexible", es decir, los establecimientos operan con normalidad.

Desde luego, la dinámica responde a la emergencia por coronavirus, con la finalidad de frenar la cadena de contagios.

Es una medida un poco rara, porque cuando es la semana radical no encuentras nada. Quería llevarme un ron, un cacique y me esperé hasta el aeropuerto, pero no hay nada".