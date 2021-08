¿Se confiesa gay? Actor de Televisa anuncia en vivo su divorcio tras 10 años juntos: "Le fue infiel"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa anunció en vivo que desde hace un tiempo se separó de su esposa, una querida actriz de El Señor de los Cielos, luego de 10 años juntos.

Se trata del galán de telenovelas cubano Adrián Di Monte y la guapa mexicana Sandra Itzel, quienes confirmaron al aire en el programa matutino de Telemundo Hoy Día que se encuentran en proceso de separación desde hace meses.

Y esque ambos participarán próximamente en el reality Así se baila, conducido por Jacky Bracamontes en Telemundo. Aunque en un inicio de la charla con Adamari López, promocionaron el nuevo proyecto y aseguraron estar muy entusiasmados por participar, terminaron confesando que se divorcian.

Di Monte rompió el silencio y con un semblante triste confesó:

Desde ya hace unos meses decidimos nuestra vida personal y sentimental cada quién por su lado, pero Sandy es yo diría que la mujer de mi vida; de cierta manera llevamos ya una relación de 10 años y siempre la voy a amar, siempre la voy a querer".

"Es una gran mujer, nos llevamos súper bien, somos muy buenos amigos... hemos compartido todo, hemos viajado el mundo juntos y para este proyecto yo creo que yo no lo hubiera hecho con nadie más que no fuera ella", agregó.

Además de la declaración de su ahora expareja, Sandra comentó: "No habíamos comentado nada al respecto anteriormente, ya la gente se imaginaba por redes sociales, pero queríamos hacerlo en un lugar donde nos sintiéramos agusto".

Son situaciones que pasan, no vamos a dar como muchos detalles de por qué sucedió, simplemente bueno, yo creo que yo me siento en paz en este momento de mi vida, como mujer sé que di lo mejor, que fui una gran esposa, que el tiempo que estuve di lo mejor como mujer y creo que quedamos como buenos amigos", añadió.

Reiterando que una separación no necesariamente tiene que terminar en odio o violencia, y que un divorcio puede ser en paz, aseguraron que ambos permanecerán profesionales en la competencia.

"Terminamos en paz, los divorcios pueden ser en paz. En este caso no hay hijos, pero también con hijos es muy sano que con la pareja se tenga esa relación de tranquilidad y yo creo que, como bien lo dice Adrián, no pudimos elegir mejor pareja para este proyecto que nosotros porque los dos somos competitivos, los dos somos disciplinados, somos muy profesionales y sobre todo nos divertimos mucho juntos", dijo Sandra.

Aunque ninguno fue claro para revelar las causas detrás de su inesperado divorcio, usuarios rápidamente acudieron a los comentarios a especular por las palabras que dijo Sandra para explicar su separación.

Aunque ninguno ha confirmado el motivo, internautas criticaban al cubano por su actitud, mientras que otros lo responsabilizaban por una presunta infidelidad o hasta lo señalaban de ser homosexual.

Ella dice: 'Yo como mujer lo di todo'... entonces él le sería infiel".

Él se ve muy inmaduro e insoportable".

¿Qué no que él era gay?".

Y esque hace apenas unos meses, el rumor de que el actor de melodramas de Televisa como La doble vida de Estela Carrillo, Cita a ciegas y Diseñando tu amor, era gay corrió como pólvora en redes.

Los mensajes que lo mencionaban eran tantos, que el mismo actor se hartó y le respondió a un usuario a través de sus redes sociales.

"¿Eres gay?", se leía en la pregunta que le hicieron mientras Adrián le respondió: "No importa, si soy gay o no, no importa. Mi vida personal es asunto mío", dijo tajante.

Cabe aclarar que en esa charla el cubano finalmente aseguró que los hombres no le gustan para mantener una relación sexual, pero sí, como cualquier ser humano y las mujeres, sabe "diferenciar entre un hombre guapo y uno que no es guapo".

