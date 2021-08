Tragedia en la TV: De esto murió exparticipante de 'Enamorándonos'; quedó en brazos de su esposo

Ciudad de México.- Desde hace algunas horas se reportó que la blogger de belleza Daniela Rodríguez, quien participó en el programa Enamorándonos USA, había perdido la vida de forma repentina y ahora ya se sabe cuál fue la causa de su muerte.

El doctor David Poletti brindó una entrevista exclusiva a Univisión Digital y aquí confesó que la joven falleció a los cuantos minutos de salir de una consulta en su clínica dermatológica en Aguascalientes.

Sin embargo aseguró que él no le administró ningún medicamento cuando la atendió y aclaró que había ido a su consultorio porque ella tenía un problema en el cuero cabelludo y por ello se había rapado, tal como lo mostró en sus redes sociales.

El médico comentó que él vio cómo murió Daniela, pues intentó ayudarla y brindarle los primeros auxilios. Asimismo, explicó que la examorosa de Enamorándonos quedó sin vida en brazos de su esposo Darwin Cipion, a quien conoció en el reality y con quien ese día cumplía 4 meses de casada.

La señorita murió al ojo de su abuela, de un acompañante y de su marido allá afuera. Yo me comedí, durante, 35 minutos a intentar sacarla de un paro cardiorespiratorio ", señaló.

Poletti también confesó que presuntamente Rodríguez tenía problemas en el corazón desde su juventud, sin embargo, no habría continuado con el tratamiento.

Desde los 19 años tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón, nunca lo pudo dar como diagnóstico. No sé si tuvo un aneurisma en su coronaria, en una de las más importantes, la arteria coronaria, pero ella sabe, sabía, relataba que le hicieron tres cateterismos. No acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento", añadió.