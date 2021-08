¡Tragedia en Televisa! Querida actriz, de luto: Revela la triste muerte de su 'primer hija'

Ciudad de México.- Gran preocupación generó Ingrid Martz querida actriz de Televisa al desaparecer de redes sociales por más de una semana.

Hace unas horas, la famosa estrella dio la cara en su perfil de Instagram y reveló la trágica noticia que la llevó a ausentarse de todos por varios días.

A través de sus historias, Ingrid reveló que lamentablemente su perrita Nicky, quien la acompañó por 14 años de su vida y a quien consideraba su 'primer hija', había fallecido.

No puedo imaginar mi vida sin ella, Nicky, mi perrita, mi primera hija, no puedo recordar un momento en el que ella no esté, siempre estuvo a mi lado y es y será mi hija por siempre", agregó Ingrid tras disculparse por su repentina desaparición.