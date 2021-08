Conductora de Televisa revela el momento en el que 'bateó' a famoso cantante: "Sí me arrepiento"

Ciudad de México.- Gran sorpresa se llevaron las conductoras de Netas divinas cuando, durante una charla, Daniela Magún confesó haber 'bateado' al famoso cantante David Bisbal.

La pelirroja reveló que fueron dos ocasiones en las que tuvo oportunidad de salir y conocer al guapo artista, sin embargo en ambas ella se encontraba en una relación.

La primer ocurrió en un avión "él se apersonó en el asiento de al lado" y qué podía comer llegando a México para posteriormente invitarla. Cabe señalar que era cuando su carrera estaba a punto de despuntar.

La segunda oportunidad fue muchos años después y es donde la integrante del grupo Kabah asegura sentirse muy arrepentida pero que actuó de acuerdo a sus principios por respetar la relación en la que se encontraba.

Muchos años después, yo creo que 10 años después.. ya tenía su carrera y otra vez volvió como a 'ojito pispireto' y otra vez, estaba con un ciudadano en una administración y entonces, otra vez dije que no. Dejé pasar la oportunidad...sí me arrepiento pero pues, ¿qué hace uno si está en una relación, no?", contó.