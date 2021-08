Drama en TV Azteca: Captan a Bisogno en antro gay con actor de Televisa ¿y los sacan del clóset?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el conductor de TV Azteca y actor mexicano Daniel Bisogno está desatando una fuerte controversia y polémica en las redes sociales pues hace algunas horas estuvo en un antro gay junto a un famoso actor que ya se declaró homosexual.

El mismo colaborador de Pati Chapoy e integrante del programa Ventaneando compartió a través de sus historias de Instagram un par de instantáneas en las que aparece posando con el influencer, cantante y actor regiomontano Kunno.

El creador de la 'Caminata' viral de TikTok detalló que se encontraban en un conocido bar nocturno de la Zona Rosa de la Ciudad de México y 'El Muñe' mostró una imagen en donde ellos dos aparecen con otros dos sujetos.

Kunno, quien actuó en un capítulo especial de la serie unitaria Como dice el dicho de Televisa, declaró a inicios de agosto que se había comprometido en matrimonio con su novio Luis Ruelas.

Por su parte, Daniel ha protagonizado varios escándalos por sus preferencias y periodistas como Javier Ceriani de Chisme no Like siempre han aclarado que él es homosexual, pero que no quiere admitirlo públicamente para evitar un escándalo.

Incluso, recientemente el exacadémico Raúl Sandoval, quien está casado con Fran Meric expareja de Bisogno, reveló que presuntamente el presentador habría intentado propasarse con él en una fiesta y que desde ahí, dejaron de ser amigos

Fuente: Instagram @bisognodaniel y TVNotas