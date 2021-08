¡Tragedia en la familia! Mamá de Belinda, grave debido al Covid-19: "Nunca me rendí"

Ciudad de México.- Hace algunas horas Belinda Schüll, mamá de la querida estrella pop Belinda, reapareció en sus redes sociales e hizo una inesperada confesión sobre su salud: Estuvo grave debido a que se contagió de Covid-19.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde hace varias semanas la revista TVNotas aseguró que los suegros de Christian Nodal estaban contagiados de esta enfermedad y que lamentablemente, la señora era la más afectada e incluso mostraron fotos donde la propia intérprete de Boba niña nice la acompaña a buscar atención médica a un hospital.

El día del cumpleaños de Belinda su madre compartió un sentido mensaje en donde revela que le dolía no poder estar con ella en esta fecha tan especial, sin embargo, le mandaba todo su amor y buenos deseos.

Ahora la mamá de la actriz y cantante aprovechó su cuenta de Instagram para detallar que vivió complicaciones por el virus y también mostró su agradecimiento por poder vivir para contarlo.

Hoy me despido del oxígeno, de las inyeccíones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo, amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí. Gracias Dios por qué me diste la fuerza, para recuperarme y me diste tu luz compañía y protección", escribió.