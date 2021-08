¡Tragedia en la TV! Actriz revela que una cirugía la dejó "deforme" y muestra brutal cambio: FOTOS

Comparta este artículo

Cali, Colombia.- La exreina de belleza y actriz colombiana Elizabeth Loaiza Junca dejó en shock a su amplia audiencia de las redes sociales pues desde hace algunos días decidió sincerarse y confesó que cirugía estética mal hecha la dejó "deforme" y destruida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ganadora del certamen Miss Mundo Colombia en 2006 abrió su corazón para mostrar que no solo sufrió un brutal cambio en su cuerpo, sino que también su vida corrió peligro a consecuencia de esta mala práctica.

Cuando les digo que tengo las nalgas destruidas es porque así es y llevo más de año y medio sufriendo esto", confesó la guapa rubia.

Loaiza, quien hace poco tiempo se enfrentó al cáncer de útero, relató que está sufriendo las graves consecuencias de haberse inyectado biopolímeros hace algunos años y pidió a las mujeres que dejen de hacerse daño a ellas mismas solo por cumplir con los estereotipos de belleza que impone la sociedad.

Lo estético, los morados, los huequitos o la deformidad, van y vienen, al fin y al cabo eso se reconstruye pero, ¿qué me dicen de las personas que los biopolímeros les ha migrado a los pulmones pudiendo respirar solo por la tráquea, a la columna, al cerebro dejándolas en coma?", reflexionó la modelo en un video que compartió en sus redes.

Advertencia, imágenes sensibles:

Elizabeth decidió mostrar las fuertes imágenes que exhiben cómo quedaron sus glúteos debido a esta sustancia y declaró que su familia sintió "vergüenza" de que se exhibiera así, pero ella dejó claro que no le importa.

"YO SOY MUCHÍSIMO MÁS QUE UNAS NAL... BONITAS. LA CO... NO ME DEFINE y quiero transmitir este mensaje a cada una de las victimas de este veneno".

Fuente: TVNotas