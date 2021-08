Tras dejar a TV Azteca y unirse a 'Hoy', polémico conductor explota ¿y renuncia a Televisa?

Ciudad de México.- Hace algunas horas uno de los conductores más populares de Hoy, y quien anteriormente formó parte de TV Azteca, dejó ver su molestia ante las fuertes críticas que ha recibido en las redes sociales ¿habrá pensando en renunciar a su trabajo en Televisa?.

El presentador que se encuentra en medio de la polémica es el queridísimo Lambda García, quien no se pudo quedar de brazos cruzados luego de recibir una avalancha de comentarios negativos y 'hate' por algo que no tiene nada qué ver con su vida profesional.

El intérprete de exitosas telenovelas del Ajusco como Cachito de mi corazón, La otra cara del alma y Se busca un hombre mostró su enojo contra varios internautas y fans que no han parado de criticarlo por iniciar una nueva relación sentimental, ahora con el actor Diego Oseguera.

Resulta que García realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram y uno de sus seguidores le recriminó que ya estaba estrenando un nuevo noviazgo a solo un par de meses de terminar con Luja Duhart y él les puso un alto de inmediato.

No sé ni como contestar esto, ni para qué me desgasto contestándote a ti, tengo 35 años y he tenido tres parejas con las cuales he durado más de 6 años y medio, mi última relación fue corta pero no quiere decir que haya sido menos importante", dijo indignado.