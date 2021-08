¡Arde TV Azteca! Bisogno habla de más y lo traicionan en 'Ventaneando': "Te gustan los hombres"

Ciudad de México.- Luego de ausentarse de TV Azteca tras tomar unas supuestas vacaciones, el conductor Daniel Bisogno regresó a Ventaneando, pero nuevamente se vio involucrado en polémica.

Todo sucedió cuando el controversial presentador dio su opinión sobre la actriz Vanessa Guzmán, quien este fin de semana sorprendió al transformar radicalmente su figura y ganar tres medallas en una competencia de fisicoculturismo.

'El Muñe', como nunca antes, se midió bastante al momento de externar su opinión, pues usualmente el no tener filtro le hace cruzar la raya y terminar regañado por su jefa, Pati Chapoy.

Mientras Pati expresaba su asombro y los demás conductores como Pedro Sola y Mónica Castañeda alababan la disciplina, buena alimentación y constante entrenamiento de la artista para lograr eso, Bisogno al parecer habló de más al decir:

No tiene un músculo sin marcar. Ahora... no es del tipo de cuerpo femenino que particularmente a mí me guste pero reconozco la disciplina que debe tener para estar así, imagínate nomás".