Juan Pablo Medina: Este es el estado del exactor de TV Azteca; culpan a vacuna contra Covid-19

Ciudad de México.- Después de que se revelara que Juan Pablo Medina fue internado debido a una trombosis que podría hacer que pierda su pierna, su grupo de managers actualizaron el estado de salud del exactor de TV Azteca, mientras que otro amigo dijo en TV Notas que culpan a la vacuna contra el Covid-19 por esto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Según la fuente, el intérprete de 'Diego Olvera' de La Casa de las Flores, desde hace semanas se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, debido a que comenzó a quejarse de dolores en su pierna, la cual podría perder por una trombosis.

Presuntamente los doctores desde el primer momento de sus quejas sospecharon de esta afección, lo que confirmaron con varios estudios, momento desde el que comenzaron a trabajar para impedir que pierda su pierna.

View this post on Instagram

De igual manera señaló que actualmente no saben exactamente que pudo provocar está complicación, pero aseguro que se sospecha de que pudiera ser la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, señalando que las reacciones de estas se presentaban días después.

Pues todavía no se sabe exactamente, pero creen que la causa fue la vacuna anti-COVID por la forma en que se dio todo. No sé cuál le pusieron, esa información sólo la sabe su familia; sin embargo, el tema de las reacciones es muy delicado, pues en los casos de trombosis no siempre se detectan cuando se forman los coágulos, sino cuando tapan una vena o arteria", expresó la fuente.