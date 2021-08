Sammy Pérez: Eugenio Derbez arremete contra novia del actor de Televisa en 'VLA': "Yo lo ayudé"

Ciudad de México.- El famoso actor y comediante, Eugenio Derbez, después de la muerte de Sammy Pérez en una entrevista con Venga la Alegría y otros medios, arremetió en contra de Zuleika Garza, novia del actor de Televisa, señalando que él ayudó más a su colega que sus propios familiares, confirmando que fue abandonado cuando más necesitaba apoyo.

Poco después del deceso del actor de La Familia P.Luche, se dijo que tuvieron problemas para recuperar el cuerpo de este para cremarlo y pagar la deuda debido a que Garza desapareció con el acceso a las cuentas de él, por lo que amigos como Derbez y miles de fans ayudaron a pagar la millonaria deuda.

Tras esto, el comediante y productor respondió al matutino de TV Azteca y a otros medios su opinión respecto a Garza, a lo que pel fue tajante al decir que lo abandonó y desapareció cuando estaba enfermo y supo que había que pagar una gran cuenta.

La supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego ya cuando vio que había que pagar se desapareció, no sabemos dónde está, pero se desapareció efectivamente", reveló Eugenio.

Finalmente señaló que él siempre estuvo al pendiente de todo y aunque no pudo estar físicamente siempre se contactó con el sobrino de Pérez, que no iba a dar detalles ya que no quería un reconocimiento, pero que estuvo incluso más que varios de sus familiares.

Un gran amigo, y ya qué les puedo decir, estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él, su familia se los podrá decir, yo mismo les pedí que no había necesidad de decirlo a la prensa, pero lo ayudé hasta el último día más que su propia familia y estuve con él, bueno físicamente no porque no podía, pero estuve por teléfono en todo el proceso del hospital, de recoger el cuerpo, de la cremación, todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino", manifestó.

Por su parte, unex mánager de Sammy contó que Zuleika lo había bloqueado en redes sociales y que aparentemente la joven estaba con Sammy por interés. Hasta el momento Garza no ha hecho ninguna declaración al respecto.

