¡Desconsolada! Famosa influencer mexicana, de luto por la muerte de 'su hija': "Te me fuiste"

Ciudad de México.- El pasado fin de semana Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, reveló con lágrimas en los ojos que se encontraba preocupada por la salud de su perrita.

Horas más tarde, su querida mascota a quien llamó 'Pantera' lamentablemente habría fallecido a causa de un paro respiratorio, así lo confirmó la también influencer en sus redes sociales.

Mi niña, te me fuiste", dijo Mariana, mientras no podía contener el llanto.

Aunado a ello, la esposa del político utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de su perrita, quien durante seis meses se convirtió en su compañera de vida.

"No tengo palabras mi niña, te me fuiste en un abrir y cerrar de ojos. Dios me presto de ti muy poco pero suficiente para cambiarte la vida y darte lo mejor de mi estos 6 meses que te tuve. Voy a extrañar los gritos de tus hermanos por tus patadas toscas, el verte todas las mañanas gozar en el jardín, tus frisbees favoritos, tus mordidas pero sobre todo tus ojitos hermosos. Eres el mejor recuerdo que tengo de esta campaña. Para siempre en mi corazón mi negrita hermosa. Descansa en paz".

Los mensajes con palabras de aliento de parte de amigos y seguidores de Rodríguez no se hicieron esperar: "Lo siento mucho", "Fuerza, no es fácil", "Ay no, lo siento mucho Mar. Te mando un abrazo grande", "Le diste la mejor vida y eso es lo que te queda en el corazón", "Siempre va a estar a tu lado".

