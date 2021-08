¿Está en prisión? 'Hoy' filtra inesperada noticia sobre Laura Bozzo tras desaparecer de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hasta este lunes 30 de agosto la polémica peruana Laura Bozzo continúa prófuga de la justicia luego de que semanas atrás las autoridades de México dictaron prisión preventiva contra la conductora de Televisa por un supuesto delito fiscal.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la reciente transmisión del programa Hoy, la especialista en espectáculos Martha Figueroa habló de más y contó que la originaria de Perú ya dio 'señales de vida' en la televisora de San Ángel y también reaccionó a su situación legal.

La periodista dijo que sus fuentes le habían informado que la 'Señorita Laura' está culpando a terceras personas por su adeudo de más de 12 millones de pesos al SAT.

Lo que yo supe por una amiga en común que habló con ella hace poquito fue que confió en alguien que no hizo los movimientos, o sea Laura le echa la culpa a alguien más", explicó Figueroa.

Asimismo, detalló que la creadora de la frase 'Que pase el desgraciado' se comunicó con Televisa para preguntar cómo le está yendo en cuestiones de audiencia a su programa Laura sin censura, que se transmite por Unicable.

Sigue muy preocupada por su carrera y dentro de todo este relajo habló para preguntar como van en rating, ay mi reina, le interesa mucho su trabajo en la televisión y se lo agradecemos".

Por su parte, Andrea Escalona aseguró que es muy buena amiga de la peruana y por ello le envió este mensaje: "Laura por favor preséntate Hoy con los documentos que tengas que entregar, para que esto no se haga más más grande, a mí no me contesta el teléfono".

Asimismo, se informó que este lunes se cumple el plazo del amparo que solicitó Laura y por ello debe de aparecer ante las autoridades para entregar su pasaporte y 300 mil pesos.

Fuente: Programa Hoy