¡Golpe a Chapoy! Luto en TV Azteca: Mueren dos queridos integrantes de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Según reportes, TV Azteca estaría de luto tras el inesperado fallecimiento de dos integrantes del programa de espectáculos Ventaneando, quienes presuntamente perdieron la vida esta semana con días de diferencia, al parecer víctimas de Covid-19.

Así lo reportó el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, quien reveló que ambas víctimas serían del área de redacción del programa que lleva más de 25 años al aire, lo cual sería un duro golpe para la titular, Pati Chapoy.

Según contó, uno de los dos presuntos decesos habría causado que Pati no apareciera el viernes a cuadro.

De acuerdo con el youtuber, una de las integrantes que presuntamente perdieron la vida se llamaba Rosa María Álvarez y se desempeñaba como jefa de redacción en el programa del Ajusco. Reveló que presuntamente murió de Covid-19 y llevaba días hospitalizada.

Además, reveló que presuntamente una segunda persona del equipo de Ventaneando falleció dos días después, Ana Lucía Madrigal. Quiroz comentó que supuestamente era la asistente particular de Pati Chapoy desde hace casi 20 años.

Desafortunadamente, este jueves, por aparentes situaciones de pandemia, una persona que seguía trabajando y no tenía ningún síntoma el jueves perdió la vida. No llegó a la redacción de 'Ventaneando', no llegó a Televisión Azteca y desde hace casi 20 años era asistente particular de Pati Chapoy. Más que una empleada imagino que era una amiga (de Pati)", dijo Quiroz.