¿Se enojó? Público 'ofende' a Ana Bárbara y la cantante responde en show en vivo: "Cab..."

Ciudad de México.- Una de las artistas más queridas por su público es, sin lugar a dudas, la cantante Ana Bárbara quien ha logrado sobresalir en la música regional mexicana.

Pese a que la estrella se ha ganado todo el cariño y respeto de sus fanáticos, hay ocasiones las que pierde los estribos y no duda en defenderse de cualquier comentario.

Fue así como sucedió en una de sus más recientes presentaciones, donde un asistente le gritó: "Qué bonita vieja", situación que sorprendió a la cantante quien no dudó en responder:

Ni tan vieja cab...".

Sin embargo, aunque pareciera haberse molestado, no fue si no una respuesta para seguir la corriente, misma que su público no tomó a mal pues se echaron a reír inmediatamente.

Fuente: Instagram @anabarbaramusic