"Soy homosexual": Actor de Televisa se declara gay y confiesa ¡que ocultó a su novio por 7 años!

Ciudad de México.- Un famoso actor confesó a sus millones de seguidores que es gay y hasta reveló que lleva siete años en una relación estable con otro hombre, romance que había mantenido oculto durante toda su carrera.

Se trata del actor ecuatoriano Roberto Manrique, quien saltó a la fama por su participación en la telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, la cual es transmitida en varios canales de Televisa.

El histrión, quien interpretó a 'Santiago Sanín' en la secuela de Sin senos no hay paraíso, confesó en un video de casi 9 minutos en su cuenta de Instagram que después de sentirse raro consigo mismo y varias semanas de meditación, decidió salir del clóset.

Quiero decirles una cosa muy importante, muy íntima, muy personal, de la que nunca he hablado, de mi sexualidad. Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual porque consideraba que era irrelevante y que hay otros aspectos de quien soy".

Manrique habló por primera vez públicamente de su orientación sexual y le contó a sus seguidores no solo que es homosexual, sino que desde hace siete años tiene un novio, un hombre a quien en el pasado se había referido como su amigo.

Tengo un novio hermoso, llevo 7 años enamoradísimo en una relación increíble. No se imaginan cómo hemos crecido y cómo nos hemos impulsado. Es un hombre increíble que trabaja en activismo, ha sido mi apoyo a distancia, que se ha mudado de arriba y para abajo acompañándome (...) No, no es mi amigo. Es mi novio".

Con un emotivo mensaje, Manrique detalló que su confesión está dirigida a él mismo cuando era niño, al 'pequeño Roberto'. Según cuenta, se crió en un mundo donde se sentía mal por estar atraído y amar a personas de su mismo sexo.

Robertito se crió en un mundo en el que no se le permitió ser quien era. En donde llorar no era de hombres, en donde la vulnerabilidad no era digna. Estaba juzgado".

El actor de 42 años contó que la razón por la que no decía nada era porque sentía que era limitado por su falta de amor propio y esta ausencia de cariño surgía de la culpa que sentía: "No me terminaba de amar", dijo.

Roberto, quien también actuó en producciones como Los Victorinos y Flor Salvaje dijo que entre sus seres queridos y amigos esto no es un ningún secreto, pues saben desde hace más de 20 años que es gay, cuando decidió salir del clóset.

Sin embargo, reveló que esto lo hizo no con el objetivo de hacer público algo que su entorno cercano ya sabe, sino que es una redención consigo mismo, con el pequeño Robertito.

Me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito: 'No tienes de que sentirte culpable’. Esa es la base de mi mensaje", declaró.

El artista contó que actualmente vivimos en una sociedad que juzga a todos por todo y eso hace el coexistir libremente algo sumamente difícil. Recordó los momentos en los que ocultó quién era en realidad y el silencio que guardó por años para ocultar su más grande secreto.

Finalmente, contó que cuando le dijo a su padre, sintió su preocupación pues, según contó, su papá tenía en mente que "las personas homosexuales no eran felices". Cuando su padre estuvo hospitalizado de gravedad y al borde de la muerte le decía al oído:

No tienes de que preocuparte papá. Puedes irte tranquilo, puedes irte feliz. Yo soy plenamente feliz. Soy un hombre feliz, papi, y tienes toda la libertad de irte a tener un viaje maravilloso con el universo", concluyó.

