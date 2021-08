¿Adiós Edwin Luna? Kimberly Flores 'reconocería' supuesta infidelidad en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kimberly Flores habría abandonado su hogar en Monterrey para ingresar al reality show de Telemundo La Casa de los Famosos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La esposa de Edwin Luna no imaginaría que, en escasos días se desataría una serie de polémicas en torno a su vida, debido a los rumores de coqueteo junto al actor Roberto Romano.

Tras los malos entendidos que se suscitaron por las imágenes que circulan en redes sociales, la modelo guatemalteca decidió poner un alto a su compañero.

Evitemos problemas, me caes súper bien, en serio", señaló Kimberly.

Por su parte, el actor no dudó en responderle: "¿Nos evitamos? ¿No nos hablamos ya? Tú a mi también me caes súper bien. Entonces, ¿ya no nos hablamos?".

Por su parte, Kim comentó sentirse afligida por el impacto que han traído tantos 'dimes y diretes' a su vida personal, y además arremetió contra Alicia Machado por los comentarios que ha hecho en su contra.

Todo el mundo sabe que yo soy casada y yo soy muy buena onda con todos los chavos. Todo va a estar bien, no quiero problemas afuera con mi familia, ni quiero que esta señora le ande diciendo a todos, pero si a ella le gusta, pues ellos dos hagan conexión, pero que ya no me metan", señaló.

Además, aseguró que espera poder solucionar en persona cualquier malentendido con su pareja, eso a su salida de La Casa de los Famosos.

Yo voy a hablar con mi marido al salir, y que entienda la gente, lo que quiera entender. Yo necesito marcar una distancia y punto. Yo amo mi realidad, amo mi familia, ya quiero que sea Navidad, ya quiero estar con ellos, ya quiero abrazarlos...y valoras. Ya le dije (a Edwin Luna) que si no me valora, que si no sabe lo que es estar sin mí en la casa", detalló.

Fuente: Las Estrellas