¿Cerca de morir? En la ruina y con su hija desaparecida, galán de Televisa da terrible noticia

Ciudad de México.- En medio de fuertes problemas económicos, por los cuales ha tenido que recurrir a vender sus bienes, además de revelar que padece depresión y sus comentarios acerca de que veía cerca la muerte, ahora el primer actor de Televisa Andrés García deja en shock con terrible revelación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El actor, quien hace unos meses dijo que su hija Andrea García estaba desaparecida ya que desde hace más de 10 años no sabe nada de ella, despotricó en contra de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) asegurando que le deben mucho dinero por cuestiones de regalías que no ha cobrado desde hace algunos años.

A través de un video compartido en su canal de YouTube, el actor de 80 años aseguró que recurrirá a las autoridades para poder cobrar el dinero que supuestamente debería tener la asociación desde que enfermó y no pudo ir a cobrarlo.

Ya he hablado varias veces, tengo más de 4 años que no voy a cobrar porque me prohibió el doctor ir a la Ciudad de México por la presión alta que se me sube, entonces ahora resulta que dicen una cosa distinta cada vez que hablo para preguntar dónde está el dinero", dijo con gran molestia García.