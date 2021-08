Familia Elizalde reacciona a la 'traición' de Tano Elizalde y la viuda de Valentín en TV Azteca

Ciudad de México.- Tras la sorpresiva noticia del compromiso entre Gabriel Sabag, exesposa del fallecido cantante Valentín Elizalde y su primo Tano Elizalde, han surgido un sinfín de comentarios.

Sin embargo, recientemente sorprendió la reacción de la familia del artista, quien fue representada por su hermano Francisco Elizalde a quien se le cuestionó acerca de la situación en una entrevista para el programa te TV Azteca, Ventaneando.

Evidenciando cierto desinterés, el 'Chico' Elizalde, ahora conocido por el nombre artístico de su hermano, 'El Gallo' Elizalde respondió:

Pues no nos han invitado (ríe), no nos ha llegado la invitación... Nosotros estamos al margen, nos da igual si se revuelcan, si se casan… lo de mi hermano fue hace mucho, ella no es su viuda, no estaba con mi hermano al momento que fallece", dijo