¿La golpeó? Actriz de Televisa se confiesa en TV Azteca sobre su ex; la abandonó junto a su bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Marlene Favela abrió su corazón y reveló si fue víctima de violencia física o psicológica con su exesposo George Seely, padre de su hija Bella. Además, reveló si la procura y tiene contacto con ella.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante un encuentro con la prensa, transmitido este martes en el programa Ventaneando de TV Azteca, la actriz de la telenovela La Desalmada se sinceró sobre su expareja, con quien tuvo a su hija de 1 año 10 meses de edad.

Aunque nunca ha explicado si su exmarido es un padre ausente o si sí la frecuenta tras el divorcio, contó que la pequeña no ha resentido la ausencia de este ya que ella se ha encargado de hacerla sentir segura y amada.

Ella no tiene ausencia. Mi hija es tan afortunada que todo lo que necesita gracias a Dios lo tiene. A lo mejor las dos personas no viven en el mismo país pero eso no significa que no haya la cercanía, comunicación o amor. Si en algún momento me dice: '¿mami qué pasó?' Los dos le vamos a platicar: 'te amamos y adoramos, somos tus papás pero la vida no la decidimos nosotros'", dijo.

Contó que ella le enseñará a su hija la realidad de la vida y que sus padres estarán con ella hasta el día de su muerte, aunque no vivan en la misma casa, además de que ella siempre tendrá "la familia que se merece".

Pese a que ha sido muy reservada con relación a su ruptura con el australiano, en esta ocasión la artista de 44 años aseguró que su carácter no le permitiría aguantar ningún tipo de agresiones por parte de alguna pareja.

Violencia física nunca, psicológica yo creo que tampoco porque me considero una mujer como fuerte y como que no me dejo afectar nunca por nada de lo que sucede a mi alrededor", destacó Favela.

De la misma manera, aseguró que todas sus relaciones anteriores finalizaron en los mejores términos.

También debo decirlo con toda la franqueza del mundo me ha tocado gente muy linda en mi vida y no tengo por qué hablar cosas que no son, la verdad es que las parejas que he tenido a lo largo de mi vida han sido personas increíbles que han llegado, me han enseñado, han tenido su función, su función en mi vida y se han ido de la mejor manera, yo si puedo decir que soy amiga de las personas que ya no están conmigo".

Por otra parte, la actriz no descartó volver a convertirse en madre a pesar de no tener pareja.

Si algún día Bella me dice 'mami, me gustaría tener un hermanito ¿quisieras adoptar?', y si estuviera como muy clara y muy segura y ya lo pensara bien, podría existir esa posibilidad, pero creo que faltarían muchos años".

Por último, Marlene Favela manifestó que no está negada a la posibilidad de tener una relación amorosa, aunque dejó muy claro que su principal ocupación por ahora es su maternidad.

Yo creo que sí, pero no ahorita, en este momento, cuando llegue, no soy una persona que dice '¡ay no!, estoy cerrada al amor', ahora lo principal y lo primordial en mi vida es mi hija por encima de todo, incluso de mí", concluyó.

Fue el año pasado cuando Marlene anunció que se divorciaba del empresario australiano luego de rumores que aseguraban que la había abandonado junto a su bebé luego de que la actriz regresara a trabajar.

Las especulaciones sobre el supuesto rompimiento de la pareja se hicieron más fuertes luego de que el hombre de origen libanés dejara de seguirla en Instagram, además de borrar todas sus fotos junto a ella y su bebé.

Fuente: Instagram @ventaneandouno, @marlenefavela y Agencia México