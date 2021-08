"Lo que dejó ir 'Zague'": Paola Rojas paraliza Instagram con coqueta falda de cuero desde Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No hay día que la conductora mexicana Paola Rojas desate una revolución en las redes sociales debido a sus espectaculares 'looks' que modela desde Televisa y este martes 31 de agosto no fue la excepción.

La querida periodista mexicana ha vivido duros momentos en los últimos años debido a su polémico divorcio de Luis Roberto Alves dos Santos, a quien mayormente se le conoce como 'Zague'. La separación entre ellos se dio porque salió a la luz que el exfutbolista le había sido infiel y posteriormente se filtraron varios videos íntimos que comprobaron esta situación.

La conductora del programa Netas Divinas ha declarado abiertamente que esta ha sido de las peores humillaciones de su vida, sin embargo, ha sabido sobreponerse a las adversidades y ahora es una de las artistas más queridas de todo San Ángel.

La mañana de este día, Rojas volvió a desatar furor debido al encantador 'outfit' que modeló desde el foro de su noticiero Al Aire con Paola.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paola compartió una nueva fotografía en la que aparece luciendo de lo más feliz y radiante mientras lleva una coqueta falda de cuero y una blusa blanca, tacones negros y el cabello totalmente alaciado.

La publicación de Paola de inmediato se convirtió en toda una sensación y acumuló más de cinco mil 700 Likes además de que los fieles admiradores y fans de la periodista no han dejado de escribirle elogios y muestras de afecto.

