Luto en la TV: Actor desaparecido hallado muerto se suicidó; esto le dijo a su madre antes de morir

Pensilvania, Estados Unidos.- Matthew Mindler, el joven actor reportado como desaparecido la semana pasada y hallado muerto este sábado cerca del campus de su universidad murió por suicidio, según médicos forenses.

Así lo publicó el portal TMZ, en donde informaron que las investigaciones determinaron que el actor de 19 años se quitó la vida luego de desaparecer de su residencia universitaria en la Universidad de Millersville, donde acababa de inscribirse.

Las autoridades del condado de Lancaster, Pensilvania donde fue encontrado muerto aún trabaja para conocer el medio que Mindler utilizó para terminar con su vida y aún se encuentran a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas.

La madre de Matthew, Monica Mindler, reveló que su hijo sufría de fuertes problemas de ansiedad desde hace años, pero que parecía disfrutar su primera semana de universidad.

Reveló que Matthew se mudó a la universidad el pasado 19 de agosto y las cosas parecían ir muy bien hasta su desaparición. Mencionó que mantuvieron contacto constante durante sus primeros días en el campus de Pensilvania y que se mantenía ocupado.

Incluso, reveló que él le contó que se había reunido con un tutor para ver la posibilidad de empezar un club de programación y computación en el campus, que tenía una entrevista de trabajo en unos días con el departamento de Tecnologías y que había estado haciendo amigos.

Su madre también mencionó que antes de la desaparición de su hijo, ambos estuvieron intercambiando mensajes de texto y que, incluso, lo último que le dijo el martes antes de desaparecer es que pasarían el fin de semana juntos y ella quedó de pasar por él el viernes.

Quería que volviera a casa y se relajara durante unos días, sabiendo que luchaba con una ansiedad paralizante", dijo a TMZ.

Monica mencionó al portal que le mandó mensajes el miércoles por la mañana pero no obtuvo respuesta, pues sus mensajes dejaron de llegarle, sugiriendo que su celular estaba apagado o estaba en un área sin señal.

Al no poder contactarlo, la madre de Matthew llamó a su compañero de cuarto y este le dijo que no lo habían visto y estaban preocupados. Para el jueves, seguía sin saber de él por lo que lo reportó como desaparecido e involucró a la Policía.

De acuerdo a la universidad, el actor no regresó a su residencia en el campus ese martes y no respondía a llamadas de su familia, por lo que el miércoles fue reportado como desaparecido tras no acudir a ninguna de sus clases.

La última vez que fue visto con vida fue el martes por la noche, cuando cámaras de vigilancia lo captaron caminando por los pasillos de su residencia camino al estacionamiento. El sábado por la mañana fue encontrado sin vida cerca de donde fue visto por última vez.

Mindler saltó a la fama en Hollywood desde pequeño con su actuación en la película del 2011 Our Idiot Brother (Nuestro hermano idiota) junto a los actores Paul Rudd, Elizabeth Banks, Zooey Deschanel y Emily Mortimer.

El joven, quien solía ser estrella infantil, no había regresado a los sets desde el 2006 tras aparecer en la película para la televisión Chad: An American Boy, sin embargo, en 2015 apareció en un sketch en Last Week Tonight with John Oliver.

