Madre de Kimberly Flores 'estalla' en su defensa: Culpa a Edwin Luna de violencia doméstica

Ciudad de México.- El matrimonio de Edwin Luna y Kimberly Flores está en la cuerda floja tras las reciente participación de la modelo guatemalteca en La Casa de los Famosos.

En medio del gran revuelo que han causado la relación tan comprometedora que Kimberly lleva con sus compañeros, esta vez sale a dar a emitir su opinión la madre de la famosa, Becky Colombani.

La suegra del vocalista de La Trakalosa de Monterrey volvió a atacar nuevamente la relación de su hija, esta vez señalando al cantante con fuertes acusaciones.

En una entrevista para el programa Suelta la sopa, la señora Becky respondió ante el cuestionamiento de los rumores de que supestamente Edwin golpea a Kim, a lo que no dudó en contestar: "Él le ha hecho cosas a Kimberly. Yo conozco a mi hija y sé que él le ha hecho mucho daño".

Ella no lo quiere, quién va a querer a ese hombre. Ese hombre me le ha hecho daño a la nena, él no es el hombre de mi hija".