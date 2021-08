¿Murió Paty Navidad? Entre lágrimas, TV Azteca da fuerte noticia sobre la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se encendiera la polémica cuando Paty Navidad dio positivo a Covid-19 y tuvo que ser hospitalizada de gravedad por complicaciones, ahora sale a la luz toda la verdad en TV Azteca.

Y esque luego de difundirse el contagio de la actriz de Televisa durante las grabaciones de MasterChef Celebrity en el Ajusco, la propia Paty negó tener el virus y desde el inicio de la pandemia ha insistido en restarle importancia a la gravedad de la enfermedad.

¡No al nuevo orden mundial dictatorial y tiránico! ¡No al miedo, no a la manipulación y no a la mentira! Estoy completamente sana", comentó entonces.

La sinaloense ha dicho en diversas ocasiones que la pandemia "es una manera del Gobierno de controlar a las masas", además de que fue bloqueada y censurada de todas las redes por difundir información falsa.

Sin embargo, luego de su contagio, se hicieron muchas especulaciones. Se informó que había estado grave e intubada, incluso que había muerto, además de que presuntamente tendría un tumor en el cerebro que la dejaría mentalmente incapacitada.

Ahora, la actriz reapareció y entre lágrimas rompió el silencio. Aunque se dijo que Paty empezó a creer en el virus y en las vacunas después de estar hospitalizada, la actriz sigue firme en sus ideas sobre el coronavirus.

Fue en el aniversario 13 del programa de TV Azteca Al Extremo, donde Paty contó la verdad. Según dijo, ella en ningún momento estuvo "grave", además de que desmintió su muerte: "No me morí, disculpen todos los que querían que muriera", dijo.

Nunca he dicho que el coronavirus no exista, al contrario, he dicho que ha existido toda la vida porque virus, bacterias, parásitos y más han existido toda la vida. Tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece también con ello", dijo.

Sin embargo, al momento de que Carmen Muñoz le dice: "Y recientemente te afectó a ti", Paty le responde:

Bueno, yo llegué al hospital.... en realidad el diagnóstico era neumonía porque llegué con problemas de oxigenación pero sinceramente no sentía que tenía neumonía. Sí sentí problemas de oxigenación leves, nunca tuve fiebre ni tuve problemas para realmente respirar como se dijo".

"¿Te intubaron o no te intubaron?", le preguntó Carmen, a lo que respondió que médicos insistieron en que debían intubarla, pero ella se negó rotundamente.

"No. Cuando llegué, dijeron: 'viene gravísima hay que intubarla' y dije: 'No, pero si agarro la calceta y me salgo ahorita mismo, por supuesto que no me vas a intubar'. Lo digo porque así hay muchos casos en que a veces se intuba a las personas llegando a un hospital sin antes checar y hay veces que no es necesario. Si me hubieran intubado yo ya no estaría aquí posiblemente".

Carmen le preguntó si estuvo al borde de la muerte y ella negó todo: "No, jamás como se dijo. Sí estuve hospitalizada y veía desde el hospital lo que decían y decía: '¿Por qué dicen tanta mentira?' Es muy lamentable".

También negó lo que publicó una conocida revista de espectáculos sobre que su hermana había dicho que estaba mal de sus facultades mentales, además de negar que tuviera un tumor cerebral.

Eso es una mentira. Yo siempre he sido una persona no normal pero eso es parte de mí. No tengo un tumor cerebral señores. Tuve un prolactinoma hace 10 años y hace 7 desapareció con medicamento. Es hormonal que se deriva por estrés".

Navidad comentó que sigue firme en su intención de no vacunarse, pero que la gente puede hacer lo que quiera con su cuerpo.

Yo no me vacuno porque es mi derecho elegir vacunarme o no. La gente que haga lo que quiera, que se hagan responsables igual que yo. Mi error fue decir que no me vacuno pero estoy en mi derecho (...) No se dejen infectar por el virus del miedo".

La actriz también pidió respeto para su forma de pensar y pidió un alto a los insultos y que no se metan con su familia, además de contar que ya no abrirá más redes sociales luego de que Twitter le cerrara cinco cuentas seguidas.

Al momento de hablar de su recuperación, la actriz rompió en llanto, pues agradeció la oportunidad a TV Azteca para reaparecer en televisión y reencontrarse con el público, además de mandar un fuerte mensaje a quienes la han juzgado.

No soy una mala persona, soy responsable de lo que digo pero no de los demás... Mi locura es sana. Soy rara, soy extraña pero no le hago daño a nadie. Pensar diferente no debería limitarme y seguiré alzando la voz", dijo entre lágrimas.

