"¿Qué haces?": Alessandra Rosaldo 'estalla' en redes con 'duro reclamo' a Eugenio Derbez

Estados Unidos.- La cantante Alessandra Rosaldo puso en evidencia un extraño momento junto a su esposo Eugenio Derbez en redes sociales.

Fue por medio de una serie de historias en su perfil de Instagram donde la artista se burló de su pareja, justo frente a su cara por usar un raro atuendo.

Resulta que el famoso actor y productor mexicano fue sorprendido mientras usaba una peculiar pijama en la cual tenía estampado su rostro en repetidas ocasiones.

¿Qué haces tú? O sea ¿estás promoviendo algo o nada más es mucho amor propio?... O sea, sí estás muy guapo, sí me encanta pero... ¿no es 'too much'?", se escucha decir a la también actriz.