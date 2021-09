¡Su exesposo es bisexual! Traicionan a actriz de Televisa y exhiben su secreto tras duro divorcio

Ciudad de México.- La exTimbiriche y actriz de Televisa Mariana Garza estaría estrenando romance luego de su polémico divorcio del también actor y conductor de Sale el Sol Pablo Perroni, quien confesó que es bisexual.

Así lo revelaron los conductores Pepillo Origel y Martha Figueroa en el programa de Televisa Con Permiso, asegurando que después de su separación de Pablo Perroni, cuya orientación sexual salió a la luz durante su divorcio, había estado soltera pero ahora mantendría una relación en secreto.

Luego de exhibir su secreto, Martha comentó que Mariana no quería decir que ya estaba estrenando pareja: "No quiere decir, qué raro... que diga".

Yo no entiendo, si estás enamorada, ¿por qué no lo sueltas? Yo les juro que el día que me enamore lo voy a contar.... no, bueno yo creo que ya no", dijo Pepillo entre risas.