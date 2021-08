¡Tragedia en Televisa! Actriz confiesa en 'Hoy' que enfermó y no quiere vivir: "Señor, ya llévame"

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa y también cantante dejó sin palabras a los televidentes pues en su reciente entrevista con el programa Hoy confesó que le detectaron una nueva enfermedad y esto causó que se le quitaran las ganas de vivir.

La aclamada intérprete Yuri detalló al matutino de Las Estrellas que sigue batallando con las secuelas del Covid-19 y explicó que recientemente le diagnosticaron disautonomía, la cual se produce por un trastorno en la regulación del sistema nervioso.

Me regresaron algunas secuelas del sistema nervioso, estoy bajo tratamiento. Ahora existe esta enfermedad, de verdad yo lo quiero decir públicamente, me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita, gracias a Dios lo pude detectarlo a tiempo", contó.

La artista de telenovelas como Volver a empezar y juez de ¿Quién es la máscara? se sinceró y relató que llegó al punto de ya no querer seguir en este mundo, pero el amor por su familia la hizo recapacitar y así pudo salir adelante.

Por su parte, 'El Negro' Araiza mencionó que Yuri no es la única personalidad del medio que sufre este trastorno y añadió: "Maribel Guardia lo tiene, por eso siempre se anda tomando de estas bebidas".

Cabe resaltar que en el pasado la originaria de Veracruz también confesó que otras secuelas que le dejó el coronavirus fue diarreas extremas y la caída del cabello.

En diciembre muchas diarreas, o sea, yo me hacía casi casi popo en donde cayera... yo iba y venía, me tuve que poner un pañal casi casi... Me acuerdo que me prestaron un versachazo (Versace) divino y todo, no, pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar", declaró meses atrás.