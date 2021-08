Tras 40 años en Televisa, reconocido conductor llega a 'Hoy' y confirma ¿que se va a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa quedó en shock pues uno de los narradores y conductores más queridos de esta empresa apareció en el programa Hoy y dio una inesperada noticia a los televidentes ¿estará pensando en irse a TV Azteca?.

La mañana de este martes 31 de agosto el aclamado presentador deportivo Enrique 'El Perro' Bermúdez acudió como invitado al foro del matutino de Las Estrellas para hablar de su carrera; ha trabajado por más de 40 años en la televisora de San Ángel.

El creador de frases como 'Al rinconcito, papá' y 'Tirititito' llegó a la empresa de Emilio Azcárraga en 1976 y durante la década de los 90, se convirtió en uno de los comentaristas estelares junto a Raúl Orvañanos.

Aunque aún sigue vigente y es muy bien aceptado por el público, 'El Perro' anunció que ya piensa en el retiro pero no para irse a TV Azteca. Según contó, considera que ya es tiempo de dejar de narrar los Mundiales de Futbol, pues ya lleva 11 y explicó que la Copa de Catar será la última en la que él participe.

Es mi último mundial narrado, uno conoce sus alcances, ya sería mi doceava copa del mundo, nadie lo ha hecho mejor y Catar sería la 12 y dije hasta aquí es mi última copa", contó y dijo que tiene contrato con Televisa hasta 2023.

Sin embargo, el originario de Tamaulipas aseguró que no será un adiós definitivo y que le gustaría seguir comentando los partidos, pero no de una Copa: "Me gustaría seguir narrando analizando, porque el día que dejes de hacer lo que quieres, te puedes morir de tristeza, amar tu trabajo da vida".

Fuente: Programa Hoy