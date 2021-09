Tras exitoso dueto, Ángela Aguilar revela si Christian Nodal la invitó a su boda con Belinda

Ciudad de México.- En noviembre de 2020, Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron a todos con el lanzamiento de una colaboración musical. Ambos decidieron unir sus voces para interpretar Dime cómo quieres, una canción que se convirtió en todo un éxito.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos ¡Tragedia en la familia! Mamá de Belinda, grave debido al Covid-19: "Nunca me rendí"

Ahora, la hija del cantante Pepe Aguilar fue entrevistada por el programa De Primera Mano, donde fue cuestionada sobre si fue invitada a la boda civil entre Nodal y Belinda que presuntamente se celebró el pasado fin de semana en España, a lo que ella respondió:

"Yo tengo un show mañana, aunque me hubieran invitado no hubiera ido, pero no sé nada al respecto. Si se casan les deseo la mayor felicidad y que les vaya súper bien", dijo la joven.