VIDEO: Celia Lora amenaza con abandonar 'La Casa de los Famosos' por polémicas razones

Ciudad de México.- A tan solo una semana de haberse estrenado La Casa de los Famosos, y una de las participantes ya comenzó a generar polémica y amenaza con abandonar el reality debido a que considera que ha recibido malos tratos por parte de la producción de Telemundo, e incluso podría demandarlos.

Fue en pleno programa, el cual se graba las 24 horas del día, donde Celia Lora se mostró molesta con la producción porque durante su estancia en la casa comenzó a sentirse mal y no le brindaron medicamentos.

Asimismo, señaló durante una charla con una compañera que le han pedido que use manga larga para cubrir sus tatuajes, además de que al parecer entraron a su casa sin consentimiento para traerle ropa adecuada.

La la hija del cantante Alex Lora añadió que los encargados del show le pidieron taparse algunos tatuajes que tiene en los brazos, pues tienen palabras consideradas como ofensivas.

"Me quiero ir a mi casa (…) Lo que me hicieron de la ropa no tiene madre. Ahorita me acaban de decir que me ponga manga larga (…) En mi maleta tengo más cosas, no vas y te metes a mi casa (…) yo hasta los puedo demandar", reprochó.