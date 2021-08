"Lárgate de Televisa": Galilea Montijo pone en su lugar a Escalona en 'Hoy' ¡y casi se golpean!

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy Galilea Montijo arremetió contra Andrea Escalona en el reality Los Chiquillos de Hoy y casi se van a los golpes en pleno foro de Televisa.

Todo ocurrió después de la presentación de canto de Taisia Sigala de 12 años de edad, quien ganó segundo lugar en Pequeños Gigantes 2019 por su increíble talento.

Taisia reveló que moría por reunirse con Gali, quien era la conductora del programa. Luego de recibir grandes críticas de los jueces Carlos Espejel y Mariana Ochoa, incluso hizo llorar a Andrea Legarreta tras conmoverla. "Te admiro", le dijo la presentadora.

Posteriormente, pasaron a los padrinos, quienes tenían listos sus dulces para la participante pues todos se estaban peleando por ella. Todos empezaron a sacar todo lo que tenían para ganársela: "¿Quién da más?", grita Galilea.

Ni Paul Stanley ni Mariana Echeverría tenían suficientes. En su desesperación, Andrea Escalona se agita y empieza a decirle a Taisia: "Te ofrezco todo, mis dulces, la muñeca (de la fallecida productora Magda Rodríguez)".

Posteriormente, se hinca frente a Lambda García para rogarle que no se la 'robe'.

Por favor Lambda, no saques el dulce de oro por favor, nunca me he hincado. Deja que decida lo que ella quiera, que decida lo que ella quiera".