Actriz que flechó a Raúl Araiza habla de su relación con el conductor de 'Hoy': "Vivimos felices"

Ciudad de México.- Tras unos meses de haber terminado su relación con la psicóloga María Amelia Aguilar, hace unas semanas Raúl Araiza confirmó que estrena nuevo romance con la actriz colombiana Margarita Vega, luego de ser captados muy cariñosos en la CDMX.

Luego de la serie de especulaciones mediáticas, el actor y conductor del programa Hoy, finalmente terminó confirmando la información y, además, aseguró que se encuentra muy feliz en su nueva relación; pese a que por sus trabajos es complicado verse, existe mucha comprensión por ambas partes.

Tocó el turno de cuestionar a la actriz, quien se sinceró sobre su relación amorosa con el presentador de Televisa. A través de cuenta de Instagram la colombiana realizó una dinámica con sus más de 30 mil seguidores y ahí habló de su pareja.

"¿Qué te gusta de Araiza", fue una de las preguntas que Margarita respondió llenando de halagos al también actor: "Me gustan muchas cosas, me gusta que es muy cariñoso, amoroso, caballero, detallista, no, es que me quedo toda la noche".

Además, Vega reveló que por común acuerdo decidieron mantener su romance en secreto, para evitar cometer algún error y después arrepentirse.

Algo que queríamos no sé cómo los dos era mantenerlo muy privado y estar seguro para sacarlo a luz pública... llevamos dos mesecitos a penas, pero han sido los dos mejores meses de mi vida".

Finalmente, Margarita aseguró que ni a ella ni a Raúl le afectan las críticas que han recibido por algunos internautas:

"Para nada me afectan las críticas que lo mejor hemos escuchado o hemos leído, créeme que son más cosas buenas que uno escucha de nuestra relación que las cosas malas igual no nos afecta a los dos, realmente los que están viviendo esta relación somos nosotros dos, nosotros vivimos felices y tranquilos esto", concluyó.

Fuente: TV Notas