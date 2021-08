¿Adiós TV Azteca? Kristal Silva pierde su lugar en reality de 'VLA' y público estalla: "Fraude"

Ciudad de México.- Sin duda alguna una de las conductoras favoritas de TV Azteca es la tamaulipeca Kristal Silva, quien con su simpatía, autenticidad y belleza ha logrado conquistar al público de la televisora y a miles de usuarios de las redes sociales.

Esta gran mancuerna entre audiencia y Kristal se reforzó aún más cuando la exreina de belleza se embarcó en la aventura de Survivor México y demostró ser una mujer fuerte y entregada que no le preocupaba mancharse ni sudar para darle el punto a su tribu.

Tras su regreso a México, el público de la empresa del Ajusco no ha dejado de pedir a la producción de Venga la Alegría que consideren colocar a Silva como conductora titular del programa para que abarque más secciones.

La conductora pelinegra actualmente concursa en el reality ¡Quiero Cantar! como parte del grupo de 'Las Sobrevivientes' y también formaba parte del certamen de cocina El Gran Chef, pero lamentablemente este jueves 5 de agosto quedó fuera.

Kris se enfrentó a la periodista de espectáculos Flor Rubio preparando unas fresas con crema, pero lamentablemente su platillo no fue del agrado del panel de jueces y quedó eliminada.

La audiencia de Venga la Alegría de inmediato reaccionó a la salida de Kristal de este concurso y consideraron que estuvo "arreglado", pues en unas semanas más la conductora se casará y por la luna de miel no podría cumplir con sus platillos.

Obviooooo va a ganar Flor porque Kristal se va a casar y etc etc etc...".