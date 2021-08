"Arrastrado y cobarde": Actriz de Televisa 'desenmascara' a Alfredo Adame en TV Azteca

Ciudad de México.- La actriz colombiana Diana Golden, quien llegó a México y debutó en telenovelas de Televisa en 1989, mandó un contundente mensaje a su exesposo Alfredo Adame con quien asegura vivió una pesadilla y hasta fue amenazada de muerte.

Luego de años de enemistad y una guerra de declaraciones entre uno y otro, Diana, quien ha estado por 31 años en Televisa y su último proyecto en la empresa fue Médicos, línea de vida en 2019, hizo pedazos a su exesposo y aclaró un reciente escándalo.

Hace unos días, en el programa Chisme No Like, un actuario aseguró que había acudido al domicilio del polémico actor y conductor, acompañado por la actriz para que les pagaran los 20 mil pesos que un juez ordenó pagarle a su exesposa desde hace varios años.

En la entrevista, el licenciado incluso contó que Adame había tenido una reacción muy violenta, pues presuntamente los amenazó con buscar una pistola para "llenarlos de plomazos", además de comentar que luego fue amenazado vía mensajes de texto por el actor.

Pese a estas declaraciones, en entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, Golden negó esta versión, sin embargo, sí le pidió a su ex que le pague y aprovechó para arremeter contra él: "¿Yo? No. La abogada sí sigue yendo pero yo no, ¡qué pereza mana! Ay no. Él se sigue escondiendo, respecto a eso, que ya salga, que lo afronte por favor".

¿No que muy rico, millonario, guapo famoso? ¿Dónde están los millones?. A mí me debe menos de 20 mil pesos y no es algo que yo pedí, yo quiero mi disculpa pública por tanta majadería que me ha hecho durante más de 30, 35 años. Por eso yo ahora le digo: Arrastrado, cobarde. Alfredo Adame es un cobarde".

"No es un hombre completo, habla mucho pero no da la cara. Yo me había quedado callada hasta que empezó a insultar y se metió con mi mamá", dijo molesta.

Y es que la actriz desmintió esto asegurando que ella se encontraba en su casa recuperándose del Covid-19, enfermedad de la que se contagió hace unas semanas: "Yo no me he movido de mi casa, qué flojera. Pero cada vez que va la abogada con la actuaria o actuario a dejarle una notificación va aumentando la multa. Eso ya es una orden del juez, él ya está desacatando al juez".

Por supuesto que lo desmiento, yo estaba en mi casa cuidándome y me molesta que pongan cosas en mi boca; bueno ya me vale un pepino... que digan lo que quieran pero no pongan palabras en mi boca. Ya no me molesta nada, estoy viva, nada me importa solo seguir viva y con salud", agregó.

Pese a esto, Diana sí le pide a su ex que cumpla con la sentencia del juez y cumpla con lo que el juez dictaminó para poder hacerles una comida a sus abogados.

Que deje de hablar tanta paja y que nos pague ya, porque además eso ni va a ser para mí, va ser para pagarle la molestia a los empleados del bufete. Les voy a hacer una gran comida, bueno eso sí algún día nos paga, si no se la haré yo porque yo sí trabajo", finalizó.

